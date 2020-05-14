تراند اليوم : ريهام سعيد ” اتهزقت و اتبهدلت ” في محل ذهب – اتفرج

كشفت الإعلامية ريهام سعيد أنها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مشيرة إلى أنها لم تخرج من منزلها قبل 4 ‏شهور، غير أنها خرجت صباح اليوم لزيارة طبيبها الخاص الذي لم تجده من ثم توجهت للتسوق.‏

صرحت سعيد في فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرضت لموقف محرج عند دخولها أحد محال ‏الصاغة، حيث طلبت من موظف بالمحل أن يتوقف عن رفع الموبايل وكأنه يقوم بتصويرها لافتة إلى أنها تعاني من فوبيا التصوير ‏بسبب ما يحدث لها من مشاكل.‏

أكدت ريهام سعيد أنها تحدثت مع الموظف بلطف شديد، وعندما أخبرها أنه لن يبعد الهاتف لأنه يستخدمه في العمل قالت له “نزله ‏وريحني” إلا أن مديرة المحل تدخلت ورفضت أن تأمر الموظف بعدم استخدام الهاتف.‏

أضافت سعيد أنه بسؤال موظف آخر عن سعر إحدى القطع الموجودة بالمحل وبمجرد أن نطق اسمها، عادت المديرة للتدخل مرة ‏أخرى واحتدت عليها متساءلة: “أنتي كنتي عايزاه ينزل الموبايل ليه” وعندما ردت ريهام وتأكدت السيدة من شخصيتها وجهت لها ‏إهانات بالغة، رافضة أن تفصح عنها حتى لا تضايق جمهورها. ‏

Advertisements