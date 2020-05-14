تراند اليوم : ريهام سعيد ” اتهزقت و اتبهدلت ” في محل ذهب – اتفرج

كشفت الإعلامية ريهام سعيد أنها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مشيرة إلى أنها لم تخرج من منزلها قبل 4 شهور، غير أنها خرجت صباح اليوم لزيارة طبيبها الخاص الذي لم تجده من ثم توجهت للتسوق.
صرحت سعيد في فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرضت لموقف محرج عند دخولها أحد محال الصاغة، حيث طلبت من موظف بالمحل أن يتوقف عن رفع الموبايل وكأنه يقوم بتصويرها لافتة إلى أنها تعاني من فوبيا التصوير بسبب ما يحدث لها من مشاكل.
أكدت ريهام سعيد أنها تحدثت مع الموظف بلطف شديد، وعندما أخبرها أنه لن يبعد الهاتف لأنه يستخدمه في العمل قالت له “نزله وريحني” إلا أن مديرة المحل تدخلت ورفضت أن تأمر الموظف بعدم استخدام الهاتف.
أضافت سعيد أنه بسؤال موظف آخر عن سعر إحدى القطع الموجودة بالمحل وبمجرد أن نطق اسمها، عادت المديرة للتدخل مرة أخرى واحتدت عليها متساءلة: “أنتي كنتي عايزاه ينزل الموبايل ليه” وعندما ردت ريهام وتأكدت السيدة من شخصيتها وجهت لها إهانات بالغة، رافضة أن تفصح عنها حتى لا تضايق جمهورها.