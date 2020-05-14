تراند اليوم : بسبب احمد السقا .. سليمان كان هياخد علقة موت في فندق – اتفرج

استعاد الفنان سليمان عيد ذكريات خاصة مع الفنان أحمد السقا ومقالب نفذها فيه.

حل عيد ضيفا على برنامج “القاهرة اليوم” وخلال الحلقة حكى عن مقلب لا ينساه نفذه فيه السقا قبل سنوات طويلة، وكاد يقاطعه بسببه، لولا تدخل والدته.

حكى أنه في يوم بارد وممطر اتصل به السقا وأخبره أنه متعب وأنه موجود في فندق أعطاه اسمه وطلب منه المجئ سريعا، نزل عيد ولأنه لم يكن لديه سيارة ظل يبحث عن “تاكسي”، وعندما وصل إلى الفندق وصعد إلى رقم الغرفة وجد “بودي جارد” يقف أمام الباب ومنعه من الدخول وعندما تشاجر، اكتشف أن من في الغرفة مسئول كبير.

تابع حكايته، أنه سأل في الفندق عن غرفة السقا لكنهم أخبروه أنه غير موجود، ثم عاد واتصل به ليخبره أنه يقصد الفندق الموجود في أبو ظبي وليس في القاهرة.

أكد عيد أنه في هذا الوقت لم يرد على السقا ورفض محاولات الصلح، لولا تدخل والدته، مشيرا إلى أن السقا يحب كثيرا أن ينفذ فيه المقالب لأنه يعرف أنه يحبه ويسامحه.