أحمد زاهر يتلقى تهديدات بسبب «فتحي».. وابنته تتدخل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت ملك زاهر، ابنة الفنان المصري أحمد زاهر، عنه بعد الحملة التي تعرض لها مؤخرًا بسبب دوره الشرير في مسلسل “البرنس”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

ملك، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “والله فتحي هو اللي شرير مش أحمد زاهر البنت أهي كويسة و زي القمر بتقول انو صالحها بعد المشهد صلوا عالنبي في قلبكوا بقي فتحي شرير بس احمد زاهر طيب”.

وكان الفنان أحمد زاهر، قد كشف أنه تلقى تهديدات بالقتل والسحل والضرب بسبب دوره في المسلسل وذلك خلال مداخلة مصورة له في برنامج “القاهرة الآن”،مع الإعلامية لميس لحديدي والمذاع عبر فضائية “الحدث”إنه لم يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ويعلم إنها مجرد تأثر بدوره بشخصية “فتحي” في المسلسل، ولكن المشاهد من المؤكد يعرف الفارق بين الحقيقة والتمثيل.

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مسلسل ” البرنس ” من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان ، نور اللبنانية، أحمد زاهر ، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخيى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.

وكانت الحلقة 18 من المسلسل، قد شهدت إلقاء أحمد زاهر لابنة شقيقه مريم رضوان البرنس في الشارع، الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات بسبب دور الشر الذي يقدمه.