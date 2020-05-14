أحمد مرعي.. الفنان العالمي المجهول.. تعرف عليه بالصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

الفنان الراحل أحمد مرعي واحد من الفنانين أصحاب المواهب غير العادية والتي لا تتناسب مع المساحة التي ظهر بها في الساحة الفنية حيث لم تستفد السينما من موهبته وظلت أعماله التليفزيونية هي الأشهر.

أحمد مرعي بشهادة النقاد صاحب موهبة فذة لم تأخذ حقها في التمثيل مثل عمره الذي انتهى مبكرًا بعد صراع مع المرض ورغم قلة أعماله السينمائية إلا أنها أوصلته للعالمية والفضل في ذلك لموهبته أولا ثم للمخرجين الذي عمل معهم.

الفنان الراحل ولد في 14 مايو عام 1940 في قرية الدواخلية، التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، “وسط دلتا مصر”، وعشق الفن منذ صغره، وهو ما دفعه إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على شهادة البكالوريوس منه عام 1965، وعمل معيداً بعد تخرجه، وكان يدرس مادة الإلقاء مع عبد الوارث عسر، كما عمل في مسرح الجيب.

مرعي برع في الأعمال التاريخية والدينية، وقدم العديد من المسلسلات الناجحة، ومنها “أحمد بن ماجد” و”المتنبي” و”محمد الفاتح” أمام عبد الله غيث وأمينة رزق و”عنترة” ويظل دوره الديني الأشهر في الفيلم العالمي “الرسالة” الذي أخرجه العبقري الراحل مصطفى العقاد وقد جسد مرعي في الفيلم دور زيد بن حارثة.

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ومن أشهر أدواره التاريخية تجسيده شخصية “سليمان الحلبي” في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم من إنتاج تليفزيون دبي عام 1976 أمام عبد الله غيث وأحمد خليل ومحسنة توفيق وحسن حسني.

وأيضا شخصية الزير سالم في “ملحمة الحب والرحيل” التي تناولت حرب البسوس، كما قدم عدداً من المسلسلات الاجتماعية، ومنها “الهروب إلى السجن”

و”أولاد آدم” عام 1986 وجسد فيه شخصية الابن الأكبر “فوزي” أمام عبد المنعم إبراهيم ونادية رفيق وأحمد ماهر وفاروق الفيشاوي ومحمد العربي وهناء ثروت وسناء شافع ومنى جبر وتأليف محمد جلال عبد القوي وإخراج جلال غنيم، و”الشبيهان” أمام عمر الحريري وحسن عبد السلام وناهد جبر، و”أيوب البحر” أمام مديحة كامل وإبراهيم الشامي، و”على رأي المثل” أمام محمود الجندي وميمي جمال وإخراج سعيد الرشيدي عام 1993.

في السينما شارك مرعي في فيلم “أغنية على الممر” ورائعة و”المومياء” الذي أخرجه شادي عبد السلام وهو من أهم الأفلام العربية التي قدمت في تاريخ السينما، ونال الفيلم الكثير من الجوائز الدولية.

أحمد مرعي حصل خلال مشواره على العديد من الجوائز سواء من مهرجانات محلية أو دولية، ومنها جائزة أحسن ممثل عام 1969 عن فيلم “3 وجوه للحب”، وقد تزوج الفنان الراحل من خارج الوسط الفني وأنجب ولدين وتوفي في 16 يوليو عام 1995 عن عمر يناهز 55 عاماً.