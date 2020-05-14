بسبب الحجاب.. نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف طريف مع إحدى معجباتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن وقف طريف تعرضت له مع إحدى معجباتها خلال تصوير مسلسلها “2020”، والذي كان من المفترض أن تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

نادين نسيب نجيم، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “اليوم عم صور قطعت امرأة سألتني شو عم تعملوا قلتلها بالمبدأ عم نصور، قال مين في بالمسلسل قلتلها قصي و نادين نجيم وسميت كذا حدا قالتلي نادين؟؟؟ عنجد؟؟ بحبها أمانة بوسيلي ياها و سلميلي عليها كتير قلتلها بيوصل، أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب متت”.

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ويشارك إلى جانب نادين نسيب نجيم، في المسلسل الفنان السوري قصي خولي، والعمل من إنتاج “الصباح للإعلام”، تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر وإخراج فيليب أسمر الذي تولى أيضا إخراج مسلسل “خمسة ونص”.

وكانت نادين، قد أعلنت خروجها من السباق الدرامي الرمضاني الذي كان من المفترض أن تشارك فيه بمسلسل «2020»، وكتبت: «شكراً لمحبتكم و تعليقاتكم نعم مع الأسف العمل تأجل لبعد رمضان ولكن الحماس والطاقة الإيجابية موجودين والتفائل بالنجاح والأمل انه كل شي راجع متل الأول ان شاء الله، هل أزمة عل كل ورح تعدّي اهم شي سلامة الناس وصحتنا تنرجع نشتغل رح اشتقلكم كتير كتير».

يُذكر أن نادين نسيب نجيم تشارك في بطولة «2020» أمام قصي خولي، كارمن لبس، وغيرهم، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر.