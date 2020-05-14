رامز جلال يغير خطة رامز مجنون رسمي ويفاجئ أبو المعاطي زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

للمرة الأولى وقع الناقد الرياضي، أبو المعاطي زكي، في شباك رامز جلال، ببرنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، بدأ بمقدمة ساخرة من أبو المعاطي، خاصة بعد سؤاله عن الهالات السوداء التي يعاني منها بسبب قلة نومه، وخلال فقرة الصور علق أبو المعاطي على برنامج مدحت شلبي، والذي وصفه بأنه برنامج “واقع”، وأكد أن كابتن رضا عبدالعال ظلم وهو لاعب ولم يأخذ حقه.

وخالف رامز جلال، فقرات البرنامج حيث لم يعرض صورته كباقي الحلقات السابقة، وخرج على أبو المعاطي من صورة كابتن رضا عبدالعال.

وأشاد أبو المعاطي، بلون شعر رامز جلال، قبل أن يقوم الأخير بصبغه شعره هو الأخر باللون الأحمر، وقال رامز: “بما إنك نجم فمكانك في السماء”، وهدده رامز بأن تكون تصريحاته جيدة عن النادي الأهلي قبل أن يسأله عن انتمائه لأي الأهلي أم الزمالك وهو ما رفض الإجابة عليه، وأختار الأهلي بسبب إلحاح رامز، وأصيب بحالة صراخ شديدة بعد أن ارتفع كرسي الحقيقة به، قائلًا: “بخاف من المرتفعات يا رامز هاموت نزلني”.

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أبو المعاطي، قال خلال فقرة الكابوريا: “يا رامز حرام عليك ما بحبش الحاجات دي المياة وصلتني”، ليعلق رامز بقوله: “عقبال الكهرباء”، وقام بوضع الكابوريا في المياة وسط رعب أبو المعاطي، الذي قال “الفلوس يا رامز والفيزا والرخصة”، نزلني يا رامز، لينهي رامز الفقرة، ويلجأ للثعبان لاستكمال مقلبه فيه، والتي أصيب فيها بحالة هلع شديدة مؤكدًا أنه لا يحب الثعابين وطالب رامز بأن يبعده عنه.

رامز جلال، سخر من أبو المعاطي قائلًا: “أنت ليه بتحط ماكياج؟”، ليرد عليه بأنه لم يضع ماكياج ولكنه يعاني من الهالات السوداء فقط.

وكان أبو المعاطي، بعد فك قيوده من على كرسي الحقيقة سقط في بركة مياة رامز جلال، أثناء توجهه له في نهاية الحلقة وحاول سحب رامز جلال معه ولكنه لم ينجح، وعند خروجه من المياة قام بإخراج جواز سفره من جيبه مؤكدًا أنه غرق ليستدعي رامز جلال، أحد مساعديه لتجفيفه.