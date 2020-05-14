إطلاق "سينما السيارات" في الإمارات 17 مايو

أطلقت شركة "ماجد الفطيم" القابضة الإماراتية تجربة "سينما السيارات" من "فوكس سينما" على سطح "مول الإمارات".

وتأتي هذه التجربة بعد الإغلاق المؤقت لصالات السينما، وكمساهمة في توفير الدعم للجهود الحكومية الخاصة باستئناف الأعمال في بعض القطاعات الاقتصادية بطريقة آمنة.

وستتوفر هذه التجربة الجديدة للجمهور ابتداءً من الأحد 17 مايو/أيار، إذ سيكون بإمكان عشاق السينما الاستمتاع بسحر عالم الأفلام السينمائية من داخل سياراتهم بطريقة مريحة وآمنة.

وسيتحول سطح "مول الإمارات" مع تجربة "سينما السيارات" إلى منصة عرض مضاءة بالنجوم في الهواء الطلق، إذ ستقام العروض المسائية يومياً عند الساعة 7:30 مساءً.

وسيلتزم فريق العمل بتدابير الصحة والسلامة الصارمة لضمان الحفاظ على المسافة الآمنة في جميع الأوقات، والتأكد من قدرة الزوار على الاستمتاع بتجربة استثنائية مع تحقيق الطمأنينة وراحة البال.





وعند ركن السيارة، يمكن للمشاهدين استخدام تردّد الراديو المخصص لبث صوت الفيلم السينمائي مباشرةً من داخل سياراتهم.

وتبلغ تكلفة العرض للسيارة الواحدة (شخصين كحد أقصى) 180 درهماً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

Advertisements

وتشمل التذكرة مشاهدة الفيلم ومجموعة من المأكولات والمشروبات المخصصة لشخصين ومشروبات غازية ومياه معدنية.

وسيتم تخصيص عائدات العرض الأول يوم الأحد 17 مايو/أيار لصالح مبادرة حملة "10 ملايين وجبة"، التي تعمل على توفير الوجبات للفئات المحتاجة خلال شهر رمضان.

وكمكافأة إضافية، ستتاح الفرصة أمام الزوار للفوز بجائزة يومية عبارة عن 1000 نقطة من برنامج المكافآت "شير" تبلغ قيمتها 100 درهم إماراتي.

وستتضمن كل مجموعة من المأكولات والمشروبات قسيمة من "شير"، حيث يستطيع الزوار بسهولة مسح هذه القسائم للحصول على فرصة الفوز بالعديد من الجوائز، ويسري هذا العرض حتى 31 مايو/أيار.





وتتسع منصّة "سينما السيارات" من "فوكس سينما" لـ75 سيارة، مع شخصين كحد أقصى داخل كل سيارة.

وتماشياً مع الإجراءات الحكومية، لا يمكن للأفراد فوق سن الستين عاماً والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً من زيارة مراكز التسوّق أو "فوكس سينما السيارات" في الوقت الحالي.

ويمكن لعشاق السينما الاطلاع على برنامج أفلام "سينما السيارات" وحجز تذاكرهم عبر تطبيق "فوكس سينما" وموقعها الإلكتروني.

وسيتم تحديث هذا البرنامج كل يوم إثنين بمواعيد العروض السينمائية، وبعد إتمام التسجيل عبر الإنترنت، سيتم إرسال رمز التذكرة إلى البريد الإلكتروني للشخص المسجل، ليتم مسحه من قبل فريق عمل السينما للدخول إلى العرض السينمائي.