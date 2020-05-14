طرح أحدث أفلام أميتاب باتشان في يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة "أمازون برايم" عن طرح أحدث أفلام أسطورة الهند أميتاب باتشان "جولابو سيترابو"، حصرياً على نسختها الهندية، ابتداء من 12 يونيو/حزيران.

الفيلم مصنف اجتماعي كوميدي، وهو من إخراج شوجيت سيركار وإنتاج الثنائي روني راهيلي وساهيل كومار، بينما يشارك أميتاب باتشان بطولته النجم أيوش مان كورانا، الذي وصف الفيلم بأنه مسرحية غريبة ستصدم المشاهدين.





وفي حديثه عن الفيلم، قال أميتاب باتشان: "(جولابو سيترابو) هو جزء من دراما الحياة التي يجب أن تشاهدها العائلات في المنزل".

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وأضاف: "لقد كنت متحمساً لدوري منذ المرة الأولى التي أراني فيها المخرج مظهر الشخصية، إذ استغرق الأمر مني 3 ساعات تقريباً كل يوم لكي أتقمّص الشخصية بمظهرها وأدائها المختلف".

وعن عمله مع أيوش مان كورانا، قال أسطورة بوليوود: "قضيت وقتاً رائعاً في العمل مع زميلي الموهوب أيوش، أمام الكاميرا وخلف الكواليس، وكان من دواعي سروري العمل معه للمرة الأولى".

وتابع: "يتمتع هذا الفنان بالقدرة على تجاوز الحدود الجغرافية، ويسعدنا أن نقدم هذه التجربة الفريدة إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وكان من المفترض طرح الفيلم في أبريل/نيسان الماضي، لكن نظراً لتعطل العمل على اللمسات الأخيرة بسبب الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة بسبب جائحة كورونا المستجد، تمَّ تأجيل طرح الفيلم لمدة شهرين.