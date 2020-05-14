السعودية تسجل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت السعودية، الخميس، عن تسجيل 2039 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن إجمالي الحالات المصابة في المملكة بلغ 46869 حالة، بينها 27535 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

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كما تم تسجيل 1429 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء في السعودية إلى 19051 حالة، وتم تسجيل 10 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 283 شخصًا.

وأوضح أن 25% من الحالات الجديدة إناث، مقابل 75% من الذكور ، كما كان 11% منهم أطفال، 86% بالغين، 3% من كبار السن.

ويشكل السعوديون 41% من الحالات الجديدة مقابل 59% من حاملي الجنسيات الأخرى.