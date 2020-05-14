ريهانا للجمهور: أضعت ألبومي الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت النّجمة العالمية ريهانا البالغة من العُمر 32 عامًا تشوّق جمهورها الذي لطالما انتظر إصدار أجدد ألبوماتها والذي سيحمل اسم R9.

واتّبعت ريهانا الأسلوب نفسه عندما نشرت فيديو مؤخرًا عبر حسابها على إنستغرام لكي تُروّج لعلامة النّظارات الشمسية الخاصة بها Fenty's Off Record، حيث علّقت على الفيديو قائلةً: "أوف ريكورد على فينتي.كوم الآن ... لا أستطيع القول بأنني لم أرتدها".

وبدل أن يقوم مُتابعو ريهانا على إنستغرام البالغ عددهم 82.1 مليون بالتّعليق على النظارات والسؤال عن الأسعار، غمروا خانة التعليقات بالسّؤال عن ألبومها المُنتظر منذ فترة طويلة R9.

وعندما سأل أحد المُتابعين: "متى الألبوم"، ردّت عليه ريهانا "لقد أضعته" مُضيفةً إيموجي الاستهجان، وبينما علق آخر: "لا تطلقي هذا الألبوم"، ردت عليه: "ابحث عن من يقع اللوم عليه".

وريهانا، التي يُطلق معجبوها على أنفسهم اسم The Navy، لم تصدر ألبومًا منذ ألبومها Anti الذي أطلقته في 2016، مما يجعل ألبوم R9 القادم أطول فترة انتظار يمر بها معجبوها لألبومٍ جديد.

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وعلى صعيدٍ مُتصل، طلبت ريهانا من معجبيها في الشهر الماضي التوقف عن إزعاجها بشأن ألبومها الجديد، حيث قالت لهم "إنني أحاول إنقاذ العالم".

وفي سياقٍ آخر مُتعلّق بتفشي فيروس كورونا، تبرعت المغنية ومصممة الأزياء ريهانا بأكثر من 8 ملايين دولار خلال جائحة COVID-19 ولأسباب مختلفة، وأخبرت المعجبين أنها تعمل على الأعمال الخيرية بدلا من الموسيقى في الوقت الحالي.

ومن خلال بث مُباشرٍ لها عبر إنستغرام، أخبرت معجبيها بأنها تُحاول إنقاذ العالم ليس كرئيس بلادهم - في إشارةٍ منها إلى دونالد ترامب، وطلبت منهم ألّا يسألوها عن ألبومها القادم.

تبرعت ريهانا والرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي بـ 4.2 مليون دولار لمساعدة ضحايا العنف المنزلي في لوس أنجلوس خلال الوباء، وسوف تُمكّن الأموال صندوق العمد في لوس أنجلوس من توفير 10 أسابيع من الدعم لضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك المأوى والوجبات والاستشارات للأفراد وأطفالهم.

وفي الوقت نفسه، أعلنت ريهانا سابقًا أن مؤسسة كلارا ليونيل ستقدم 5 ملايين دولار على شكل منح للأشخاص الذين يعملون ضد COVID-19 على خط المواجهة، وتَبعت هي وجاي زي ذلك بمليوني دولار آخرين لمحاربة الفيروسات التاجية.