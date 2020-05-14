مؤلف "مليار ريال": هيا الشعيبي تعرضت لظلم كبير وغير مبرر (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافع الكاتب محمد الكندري عن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، بعد تعرضها لهجوم لاذع بسبب الدور الذي قدمته في مسلسله "مليار ريال"، مشيرًا إلى أنها تعرضت لظلم كبير والهجوم كان مقصودًا على شخصها وليس على الدور الذي قدمته.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "الكلام اللي اتقال عن مسلسل مليار ريال اتقال على كل عمل هذا العام.. لا أنكر إن المسلسل فيه أخطاء وفي نقص.. للأسف الشديد النقاد عندنا لما بينتقدوا عمل يقولون نفس الكلام عن باقي الأعمال".

وأضاف: "الهجوم على هيا الشعيبي كان قاسيًا جدًا غير مبرر وهي وايد انظلمت.. الصورة الي طلعت فيها وايد حلوة إنها طلعت بعفويتها.. وإذا العمل كان غير مشاهد كانت القناة وقفتوا وما حطتوا في الفترة الذهبية للعرض وكان ما استمر لليوم.. لإن مليار ريال يتعرض بعد الفطور وينعاد وقت السحور".

وأوضح: "هيا الشعيبي كانت هي المقصودة من هذا الهجوم وليست الشخصية التي تقدمها في المسلسل، معلقًا: "أنا ما راح أدخل في النوايا لكن اللي أنا شفته واستنتجته إن هيا الشعيبي هي المقصودة".

وعن طريقة تعامله مع مشكلة عدم قيام الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بتصوير المسلسل بسبب وقف الطيران والحظر بسبب أزمة كورونا، قال إنه وقع في هذا المأزق مع العديد من الفنانين، مشيرًا إلى أن العمل كان قد تم بيعه ولم يتبق سوى مشاهد قليلة.

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وأوضح: "لذلك فكرت في اللجوء إلىى فكرة الرواي الذي قدمها الفنان محمد العيسى".

وشن الفنان السعودي فهد الحيان حملة هجوم شرسة على سلسلة من الأعمال الرمضانية والفنانين على حد سواء، وظهر على إحدى الإذاعات السعودية عبر إنستغرام، مهاجمًا عددًا من الفنانين والمسلسلات، وكان هذه المرة معاتبًا للفنانة الكويتية هيا الشعيبي التي وصفها من خلال حديثه بـ"الهبلة".

وكان الحيان يعلّق على الانتقادات الكبيرة التي وُجّهت لهيا الشعيبي والامتعاض الكبير في أدائها في المسلسل السعودي الكوميدي "مليار ريال"، والذي وصفه الكثير من النقاد بأنه "تهريج" ولا يليق أن يعرض على قناة سعودية حكومية.

وقال الحيان من خلال حديثه إن هيا الشعيبي تحتاج لأن تكون تحت مراقبة المخرج الذي عليه أن يكون موجهًا لها في تصرفاتها وحتى في خروجها عن النص وضبط تحركاتها؛ لأنّ هيا بطبيعتها "هبلة"، وتدارك الحيان حديثه بأنه تربطه علاقة وثيقة بـ"أم فهد"، وهناك احترام كبير متبادل بينهما.