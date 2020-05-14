فريق الهيب هوب الأميركي "ميجوس" يُطلِق عملًا غنائيًّا جديدًا

يبدو أن فريق الهيب هوب الأميركي "Migos" قرّر أن يعطي جانبا ترفيهيا لكل عشاقه ومحبيه في ظل وجودهم في الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا "COVID-19"، حيث أطلق عملا غنائيا جديدا يحمل اسم "Racks 2 Skinny".

وأطلق فريق الهيب هوب الشهير "Migos" أغنية " Racks 2 Skinny " قبل ساعات من إطلاق الكليب الخاص بالعمل علي القناة الرسمية للفريق على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"،

حيث تم إعداد الأغنية من داخل منازل أعضاء الفريق الشهير حيث كانوا يلتزموا بالحجر المنزلي الذاتي، وكليب " Racks 2 Skinny " شارك في إخراجه أعضاء فريق MIGOS وجوزيف ديسروسيارز.

واستطاع كليب "Racks 2 Skinny" أن يحقق 1.2 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" خلال يوم واحد فقط.

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وقبل أيام من إطلاق فريق الهيب هوب الشهير للكليب الجديد "Racks 2 Skinny" كان فريق MIGOS أطلق أغنية "Taco Tuesday" التي حققت نجاحا ملحوظا فور إطلاقها.

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