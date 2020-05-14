اللبناني مالك الرحباني بطلا للفيلم الأميركي JACIR أمام النجمة لورين براكو

أعلنت شركة الرحبانى عن مشاركة الممثل اللبنانى مالك الرحبانى، في فيلم أميركي طويل بعنوان "جاسر - JACIR"، وهو فيلم روائي أميركس جديد، أمام النجمة الأميركية لورين براكو، التى رشحت لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "الأصدقاء الطيبون - Goodfellas"، وكذلك دورها في المسلسل الأميركي الشهير "آل سوبرانو - The Sopranos".

ووفقا لحساب الشركة على تويتر، فإن مالك الرحبانى سيقوم ببطولة الفيلم ويجسد دور "جاسر" وأعلنت عن بدء إنتاجه في خريف 2020.

وحرصت النجمة كارول سماحة، على تهنئة رامي الرحباني، قائلة عبر حسابها على تويتر: "برافو مالك.. أتمنى لك كل خير".

يذكر أن مالك الرحبانى، هو ممثل وكاتب، شارك بالتمثيل والكتابة في عددا من المسلسلات التلفزيونية، منها "شوارع الذل"، "المراهقون"، "الغالبون 2"، "شريعة الغاب"، كما شارك في مسرحيات: "ملوك الطوائف"، "دون كيشوت"، "صيف 840"، وكتب نصوصاً لأفلام سينمائية.

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أما النجمة الأمريكية لورين براكو، اشتهرت عن دور الطبيبة النفسية "جنيفر ملفى" في المسلسل الشهير آل سوبرانو عام 1999، كما كان أهم أدوارها في فيلم الأصدقاء الطيبون عام 1990 حيث قامت بدور شخصية ثانوية هى شخصية "كارين هيل"، رشحّها لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، التي تُعتبر أعلى جائزة في عالم التمثيل.

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