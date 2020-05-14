أحمد السعدني يواجه كورونا بالكمامة

نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له بالكمامة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب معلقا على الصورة: "اعتقد اليوم باين".

وتفاعل عدد من متابعيه على الصورة وجاءت التعليقات كالآتي:

خليك ثابت على موقفك اوعى تقلع الكمامة

تعرف اني بحبك وبحترمك جدا والله وتحياتي للوالد الفنان الكبير ربنا يديلو الصحة وطولت العمر

هيكون يوم جميل عليك

صباح الفل عليك يا نجم

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يذكر أن كتب الفنان أحمد السعدنى رسالة شكر من خلال تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر، يشيد فيها بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السعدنى من خلال تغريدته: "تحية واجبة للقطاع الطبي و للسيد الرئيس و رئيس الوزراء و الحكومة المصرية و السادة المحافظين وجهة نظري هو افضل اداء في ظل هذه الازمة و افضل من دول تسبقنا بسنين ضوئية و لا اقصد اعداد الاصابات و الكلام ده".

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