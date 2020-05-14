ريهانا في صدارة أغنى الفنانيين

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حلت المغنية الشهيرة ريهانا ثالثة في قائمة الأكثر ثراء في بريطانيا. وقدرت ثروتها بـ 576 مليون دولار لتتقدم على بعض الموسيقيين الأثرياء في البلاد.

تبوأت المغنية ريهانا مركزا متقدما في قائمة صحيفة "Sunday Times" لأثرياء الموسيقيين واحتلت المرتبة الثالثة بثروة تقدر بنحو 576 مليون دولار، تعود جزئياً إلى النجاح الذي حققته علاماتها التجارية في الموضة ومستحضرات التجميل التي تشترك فيها مع LVMH، مالكة شركة لوي فيتون.

وقد تخطت ريهانا (32 عاماً)، التي ولدت في باربادوس، وتقيم حالياً في لندن بعضاً من أشهر الموسيقيين البريطانيين مثل مايك جاغر، كيف ريتشاردز فريق رولينغ ستونز والتون جون ورود ستويرت ضمن قائمة الأكثر ثراء في البلاد.

واحتل كل من الملحن الشهير آندرو لويد ويبر وبول مكارتني العضو السابق في فرقة بيتلز، معاً صدارة القائمة بثروة تقدر بنحو 978 مليون دولار لكل منهما.

ولطالما اعتبرت ريهانا المعروفة بإطلالاتها الجريئة والمفعمة بالألوان قوة مهيمنة في عالم الأزياء بالإضافة إلى إصدارها ثمانية ألبومات غنائية ناجحة.

