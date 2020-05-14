ريما فقيه تدعم حملة زوجها الخيرية

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أعلنت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه مشاركتها في مبادرة خيرية أطلقها زوجها المُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم صليبي وذلك عبر خاصيّة الستوري على حسابها على إنستغرام.

وتهدف الحملة الى دعم المحتاجين والنتضررين من جراء الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع في لبنان. ودعا صليبي كافّة اللبنانيّين من مُغتربين ومُقيمين إلى التكاتف والتضامن مع المُحتاجين في لبنان من خلال تقديم تبرّعات عبر موقع"GoFundMe" يعود ريعها إلى برنامج الغذاء العالميّ للأمم المُتّحدة WFP الذي سيتكفّل بتوزيعها على الفئات الأكثر تضرّراً عن طريق بطاقات إلكترونيّة مُخصّصة تُوفّر إمكانيّة شراء الوجبات الغذائيّة من عدد من المحلات التجاريّة في لبنان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.