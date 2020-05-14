مايا دياب تهدي حفلها الغنائي الى أختها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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أقامت الفنانة مايا دياب حفلا غنائيا على موقع "يوتيوب"، وأهدت الحفل الى شقيقتها موني التي تعرضت لحادث سير نقلت على أثره الى المستشفى. وعبرت دياب عن حبها لأختها قائلة": أعلم أنك تعانين من ألم كبير وأنا أيضاً أتألم وأشعر بك، وأنت من أعطتني القوة والدافع كي أظهر في هذا البث المباشر وأكون مع الناس، وأهديك هذه الحفلة من بدايتها إلى نهايتها.. أحبك كثيرا.

وأحييت دياب حفلة غنائية على موقع "يوتيوب"، وهي حفلتها الثانية خلال فترة الحجر المنزلي، والتي قدمتها للمرة الأولى على طريقة "virtual live show 360".

وقدمت عدداً كبيراً من الاغنيات الخاصة وغير الخاصة بأجواء لافتة. وأعلنت عن استعدادها لمفاجأة جديدة بإحياء حفل ثالث في عيد الفطر.

