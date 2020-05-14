شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إياد نصار يكشف حقيقة دياب فى "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف إياد نصار - هشام حقيقة الشيخ يوسف - دياب خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل "ليالينا 80، الذى يعرض على cbc حصرياً فى أيام شهر رمضان، وسمعه يتحدث مع الرجل الذى راعاه فى منزله بعد ما تهجم عليه عدد من الأشخاص وقاموا بالاعتداء عليه وسرقوا جميع الأموال التى كانت معه، وتأكد هشام - إياد نصار أنه يدعى المشيخة كما أكد له الرجل الغريب أن الشيخ يوسف - دياب أكبر مهرب وليس له علاقة بالدين فهو رجل فاسق.

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وفى نهاية الحلقة اقتحم رجال أشرف زكى منزل "هشام" إياد نصار، وحاولوا خطف ابنته جميلة "رنا رئيس"، لمساومته عليها وتتحايل عليهم والدتها "مريم" غادة عادل، بأن يتركوها، لكنهم قالوا إنهم لن يتركوها حتى تخبرهم بمكان زوجها لتقسم لهم بأنها لا تعرف مكانه.

مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة ويعرض حصرياً على cbc .