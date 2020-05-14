شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى فى مركز لتصليح إطار سيارته: "أعتقد اليوم باين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان أحمد السعدنى على وجوده فى مركز لإصلاح إطارات السيارات، لتصليح إطارات سياراته، قائلا "أعتقد اليوم باين"، حيث نشر السعدنى صورته، وهو يرتدى "الكمامة"، ويقف أمام إحدى الورش لتصليح الإطارات، مبديا انزعاجه مما حدث لسيارته، لكن بأسلوبه الساخر.



احمد السعدنى على انستجرام

متابعو أحمد السعدنى تفاعلوا معه، لكنهم أشادوا بحرصه على ارتداء الكمامة وعدم خلعها طالما أنه يخالط أشخاصا.

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يذكر أن السعدنى، كان قد هنأ متابعيه بمناسبة حلول شهر رمضان منذ أكثر من أسبوعين، بفلتر "حجاب"، معلقا على الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "كل سنة وكلنا بخير يارب".

يشار إلى أن الفنان أحمد السعدنى، طالب جمهوره من قبل على السوشيال ميديا، بضرورة البقاء في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا القاتل، موضحا أن هناك فئة تضطر إلى النزول إلى العمل من أجل كسب قوت يومها، مشيرا لابد لهم أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى.

وقال الفنان أحمد السعدنى خلال فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام "حسيت أنه من الواجب على وعلى أى أحد عنده متابعين على السوشيال.. لو قال كلام ولو واحد حتى نفذه أو استفاد بيه يبقى عمل شيء كويس.. أنا بطلب من الجميع أننا نلتزم بيتنا ده شيء كويس.. اللي مضطر ينزل لظروف أكل العيش والشغل والمعيشة يأخد كل الاحتياطات اللازمة.. وربنا يرفع عنا البلاء والوباء ويحفظ مصر".