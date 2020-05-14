شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى المرغنى: حلمى اتحقق بزيادة لما اشتغلت مع عادل إمام وسمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه مسلسل "فلانتينو" للنجم عادل إمام، والذى يعرض حاليا فى السباق الرمضانى على قناة dmc، يوميا فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء.



حمدى المرغنى مع عادل إمام وسمير غانم

ويشارك فى بطولة المسلسل، الفنان الشاب حمدى المرغنى، والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة مع الزعيم عادل إمام، وأيضا أنه عمل فى وقت سابق مع الفنان الكبير سمير غانم.

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حمدى المرغنى على انستجرام

المرغنى، نشر صورة تجمعه مع عادل إمام، وصورة أخرى تجمعه بسمير غانم وعلق، "قطبى الكوميديا المصرية.. حلم أى ممثل مصرى وعربى أنه يشتغل مشهد واحد مع الأساتذة الكبار الزعيم والأسطورة ربنا يخليهم لينا... والحمد لله أنا حلمى أتحقق وبزيادة".

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، وحمدى المرغنى، وهدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.