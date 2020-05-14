شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيبدأ محمد رمضان الانتقام من أخوته فى الحلقة 21 من مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، خروج "رضوان البرنس" الذى يجسده النجم محمد رمضان من السجن بعد قضائه 7 سنوات بسبب تلفيق أشقائه قضية له بأنه تعدى على زوجة شقيقه وسرق مبلغا من المال، كما هددوه بأذية ابنته إن لم يوقع على عقد بيع المنزل، كما أنه توعد لهم أثناء وجوده بالسجن أنه لن يترك حقه، فكيف سيبدأ "رضوان" فى تنفيذ انتقامه وبمن سيبدأ تنفيذ هذا الانتقام وهم "فتحى"، "ياسر"، "عبد المحسن"، "عبير" وزوجها "رأفت" هذا ما ستكشفه الحلقة الحادية والعشرون التى تذاع فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة dmc.

كما استعان المخرج محمد سامى خلال الحلقة العشرين بأغنية للمطرب أحمد سعد استخدمها على مشاهد كشفت عن مرور السنوات على جميع أشقاء رضوان البرنس وعليه هو أيضا فى السجن، كما كشفت زواج "دكتورة شيماء" من رجل الأعمال الذى يجسده أيمن عزب، وكشف أيضا عن خروج حمادة من السجن وذهابه إلى "فتحى البرنس" أحمد زاهر الذى طلب منه أن يعمل معه وهو ما وافق عليه فتحى، بينما كشف مشهد عن قيام والدة حمادة بطرده من المنزل بعد علمها بما فعله نجلها.

وشهدت الحلقة أيضا اجتماع "فتحى" مع "فدوى" وأحد تجار المخدرات الشخصية التى يقدمها الفنان محمد غنيم، وذلك من أجل التجارة فى الهيروين بعيدا عن الحشيش، بينما انتقل المشهد إلى الحارة، بينما تحدث ياسر مع رأفت حول علاقة الأول بفدوى، حيث كشف ياسر على أنه لا يستطيع أن يبتعد عن فدوى نهائيا.

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واستمرت الحلقة حيث جمع مشهد بين كل من علا الفنانة نور اللبنانية وأحد رجال الأعمال الذين يترددون على الفندق الذى تعمل فيه وهى الشخصية التى يقدمها الفنان أيمن عزب حيث طلبت منه أن يوجد عمل لصديقتها شيماء الفنانة دنيا عبدالعزيز فى مصانع الأدوية التى يمتلكها وهو ما وافق عليه فورا.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.