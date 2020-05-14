شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل انفصال مارى كيت أولسن عن ساركوزى بعد زواج 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قصة حب دامت لسنوات طويلة وزواج هادئ ومستقر استمر لخمس سنوات، أعلنت النجمة العالمية مارى كيت أولسن البالغة من العمر 33 عاما انفصلها عن زوجها المصرفى الفرنسى أوليفيه ساركوزى البالغ من العمر 50 عاما، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من وسائل الأعلام الفنية، ومن أبرزها "جاست جيرد".

وبحسب ما ورد تلقى محامى مارى كيت أولسون رسالة عبر البريد إلكترونى من محامى زوجها هذا الأسبوع، ما يؤكد منحها مهلة حتى 18 مايو الجارى، وذلك لإخراج أغراضها من شقتهم الموجودة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن طلبت كيت التمديد حتى 30 مايو الجارى، لكنه لم يرد بعد، حيث لا يمكنها الوفاء بالموعد النهائى بسبب إرشادات الحجر الصحى فى المدينة بسبب انتشار فيروس كورونا covid-19، وفقا للأوراق التى قدمتها.

Advertisements

وحسب موقع TMZ تقول مارى كيت إنها وقعت بالفعل على عريضة للطلاق فى 17 أبريل الماضى، لكنها أكدت أن محاكم نيويورك لا تقبل طلبات الطلاق حاليا بخلاف حالات الطوارئ بسبب جائحة COVID-19.

يذكر أن قصة حب كيت وأوليفيه بدأت عام 2012 ثم قررا أن يكملا قصة حبهما بالزواج، فتزوجا فى نوفمبر 2015 فى حفل بسيط فى منهاتن، جمع عددا من أصدقائهما المقربين وأفراد عائلتيهما.