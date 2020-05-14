شكرا لقرائتكم خبر عن "أول واحد صدقنى".. محمد سامى يمدح تامر حسنى بصورة عمرها 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت المخرج محمد سامى أنه من أهم المخرجين الموجودين على الساحة الدرامية والسينمائية، بمجموعة كبيرة من الأعمال الناجحة التى قدمها خلال السنوات الماضية، وآخرها "البرنس"، والذى يعرض هذا العام للنجم محمد رمضان.



محمد سامى وتامر حسنى

محمد سامى، نشر عبر صفحته الرسمية صورة قديمة تجمعه بالنجم تامر حسنى، وعلق عليها "الصورة دى من أكتر من 10 سنين، وده أول واحد صدقنى وهيفضل دايما عندى فى حتة لوحده"، ليرد تامر حسنى "هفضل مصدقك وأنت عارف أنت عندى إيه ربنا يوفقك وينجحك أكتر وأكتر".

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تامر حسنى

تامر حسنى ومحمد سامى قدما العديد من الأعمال الفنية سواء السينمائية أو الدرامية، من بينم عمر وسلمى 3 وآدم وتصبح على خير وأهواك.

محمد سامى يعرض له حاليا مسلسل "البرنس"، والذى يذاع عبر dmc، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.