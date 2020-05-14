شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يدعو لدعم مسئولى الصحة والفرق الطبية عبر المساهمة فى توفير معدات الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم البوليوودى الشهير شاروخان، عن دعمه الكبير للعاملين بالقطاع الصحى فى مواجهة جائحة كورونا المستجد،، مطالبا بتقديم الدعم لهم من خلال المساهمة فى الإمدادات ومعدات الحماية الشخصية.

وقال شاروخان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"دعونا ندعم مسئولى الصحة الشجعان والفرق الطبية الذين يقودون المعركة ضد الفيروس التاجي من خلال المساهمة في الإمدادات ومعدات الحماية الشخصية، القليل من المساعدة يمكن أن تقطع شوطا طويلا".



شاروخان

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وفى سياق آخر أعادت الهند فتح أجزاء من شبكة سكك الحديد لديها، على الرغم من الارتفاع المستمر في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد وقالت وزارة السكك الحديدية الحكومية إنها ستستأنف خدمات الركاب تدريجيا بـ 15 قطارا يربط دلهي بمومباي وتشيناي وبنغالورو وكلكتا ومدن كبيرة أخرى.

ولا يزال سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار شخص يطبق عليهم قرار اجراءات الاغلاق حتى 17 مايو ، ويطالب عدد متزايد من السياسيين والمجموعات التجارية بإنهاء الإجراءات، لكن الأرقام التي أصدرتها الحكومة اليوم أظهرت أن حالات الإصابة بالفيروس قفزت من 4214 إلى أكثر من 67 الف مصاب وهو أكبر ارتفاع يومي مسجل و يرجع ارتفاع عدد الإصابات في الهند جزئيًا إلى زيادة الاختبارات ، التي نمت من الفين اختبار يوميا في أواخر مارس ، إلى 85،000 إلى 90،000 يوميًا الآن وذلك وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية.

وعقب الفتح الجزئي للسكك الحديدية بالهند، أقبل العمال المهاجرون وعائلاتهم على محطات القطارات للوصول إلى محطة للسكك الحديدية لركوب القطارات إلى ولايتهم شمال ولاية أوتار براديش ، بعد إعادة فتح محدودة لشبكة السكك الحديدية العملاقة في الهند بعد إغلاق لمدة سبعة أسابيع تقريبًا لإبطاء انتشار مرض فيروس كورونا ( COVID-19) ، في أحمد آباد.

وقام رجال الشرطة بتوجيه العمال المهاجرين وأسرهم أثناء انتظارهم وصول وسائل النقل إلى محطة السكك الحديدية لركوب القطارات إلى ولايتهم شمال ولاية أوتار براديش ، بعد إعادة فتح محدودة لشبكة السكك الحديدية العملاقة في الهند بعد إغلاق لمدة سبعة أسابيع.