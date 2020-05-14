شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود فخور بزوجته علا رشدى: "ربنا عوضك على قد تعبك وصبرك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد داوود رسالة حب وفخر إلى زوجته الفنانة علا رشدى، مشيدا بدورها فى مسلسل "بـ100 وش" ومسلسل "ونحب تانى ليه"، حيث كتب عبر حسابه على إنستجرام "أنا فخور جداً ومبسوط السنة دى وأنا بتفرج عليكي مبروك حبيبتي.. الحمد لله ربنا عوضك على قد تعبك وصبرك... من نجاح لنجاح دايما إن شاء الله بـ 100 وش وونحب تانى ليه ماجى ونيفين"، ومن جانبها علقت الفنانة نيللى كريم، قائلة "علا أحسن واحدة".



أحمد داوود

وتشارك الفنانة علا رشدى هذا العام في دراما رمضان، فى مسلسلى "بـ100 وش" و"ونحب تانى ليه".

مسلسل "ونحب تانى ليه" يدور فى إطار اجتماعى رومانسى، ويحكى عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التى تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمى وتقع فى حبه، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.

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المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، و علا رشدى وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة.

أما مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.