شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب المسرحى السورى رياض عصمت بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا، منذ قليل، المؤلف والكاتب السورى رياض عصمت إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 72 عاما، وهو مؤلف وناقد مسرحى سورى ولد عام 47، فى دمشق وشغل خلال مسيرته الإبداعية عدد من المناصب منها عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ومعاون لوزير الثقافة ومدير عام للإذاعة والتلفزيون، وأخيرا وزير الثقافة بين عامى 2010 / 2012.

ومن أهم كتاباته فى المسرح مسرحية "لعبة الحب والثورة" مسرحية "الحداد يليق بأنتيغون" ومسرحية "السندباد"، ومسرحية "ليالى شهريار" ومسرحية "عبلة وعنتر" ومسرحية "شيطان المسرح" أما عن كتاباته فى الدراما كانت "المجهول"، و"تاج من الشوك"، و"هولاكو"، كما فاز رياض بالكثير من الجوائز أهمها الجائزة الأولى فى المسابقة التى نظمتها إذاعة صوت ألمانيا.