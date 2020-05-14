شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل الجمهور بعد خروج رضوان البرنس من السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل عدد كبير من الجمهور ومحبى النجم محمد رمضان بعد خروج "رضوان البرنس"، محمد رمضان من السجن ونشر الأخير مقطع فيديو يوضح فيه رد فعل الجمهور بعد خروجه وفرحتهم وانتظارهم بأن "رضوان" يأخذ بثأره من أخوته بعد ما سجنوه وقتلوا زوجته لبنى نجلاء بدر وابنه ورمى ابنته "مريم" فى الشارع.

وعلق محمد رمضان على الفيديو وقال: "فرحة الشارع العربى بخروج رضوان البرنس.. ثقة فى الله نجاح"، وتضمن الفيديو مشاهد لعدد من الشباب، يصفقون، هاتفين "رضوان طلع وعرش ربنا ما هيسيبك يا فتحى" الذى يجسده أحمد زاهر.

كما تضمن الفيديو ظهور أحد الأطفال بالتنطيط فرحًا على سريره احتفالًا بخروج رضوان البرنس من محبسه.

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شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل البرنس، الذى يعرض على قناتى dmc، وdmc دراما، مشهد "محمود" الفنان محمد جمعة الذي يرعى ابنة "رضوان" بعد أن عثر عليها فى موقف السيارات، وذهب للبحث عن منزل والدها في الشرابية، ولكنه صدم بعد سؤاله لأحد الأشخاص عن "رضوان" بسبب ما تعرض له من أشقائه، وقرر أن يرعى الطفلة وأدخلها المدرسة مع أبنائه.

واستمرت الحلقة بأغنية للمطرب أحمد سعد استخدمها محمد سامي مخرج العمل بمشاهد كشفت عن مرور السنوات على جميع أشقاء رضوان البرنس وعليه هو أيضا في السجن، كما كشفت زواج "دكتورة شيماء" من رجل الأعمال الذي يجسده أيمن عزب، وخروج حمادة من السجن وذهابه إلى "فتحي البرنس" أحمد زاهر الذي طلب منه أن يعمل معه وهو ما وافق عليه فتحي، بينما كشف مشهد عن قيام والدة حمادة بطرده من المنزل بعد علمها بما فعله ابنها.

وكشفت الحلقة عن تخرج نورا فى كلية الهندسة، بينما انتهت الحلقة بمشهد خروج رضوان البرنس من السجن والذي سجد أمام باب السجن بعد خروجه ليشكر الله.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.