شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان زفاف.. ياسمين عبد العزيز تصور مشاهدها الأخيرة من "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة ياسمين عبد العزيز لتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها "ونحب تانى ليه"، الذى يعرض على شاشة cbc، من إنتاج شركة سينرجى، حيث حصد المسلسل إشادات كبيرة من حيث السيناريو وأداء الممثلين، خاصة مشاهد التى تجمع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وسوسن بدر.

وتأتى المشاهد الأخيرة من المسلسل عبارة عن استعداد "غالية" ياسمين عبد العزيز للزواج، حيث استعانت ياسمين عبد العزيز ومصممة ملابس المسلسل دنيا عبد المعبود بمصمم الأزياء الشهير "سامو هجرس" لتصميم فستان زواج مختلف ومميز، حيث يعمل هجرس على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الفستان، لتصوير مشاهد النهاية للمسلسل الذى حقق نجاحاً جيدا مع الجمهور.

مسلسل "ونحب تانى ليه"، يعرض على قناة CBC وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.