شكرا لقرائتكم خبر عن الهجوم على إياد نصار والاعتداء على ابنته.. أبرز مشاهد الحلقة 20 من "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل "ليالينا 80" الذى يعرض على cbc، طوال أيام شهر رمضان للنجم إياد نصار وغادة عادل، اقتحام منزل "هشام" إياد نصار، ومحاولة خطف ابنته "رنا رئيس" جميلة، والهجوم على "هشام" إياد نصار وهو فى طريقه إلى بورسعيد، حيث قام عدد من الرجال بضربه وسرقة ما معه من أموال كان مفترض تهريبها.

وتوالت الأحداث بمشاجرة "رقية" صابرين مع "بدرية" نهى عابدين بعد ما نصحتها فى ألا تخرب بيوت أحد وعدم زواجها من "مرتضى" محمد على رزق، لكن "بدرية" نهى عابدين تطاولت عليها بالكلام، حتى غادرت "رقية" صابرين المنزل.

واستيقظت "جميلة" رنا رئيس ابنة "هشام" إياد نصار على كابوس حول والدها وأنه فى ضيق شديد وتحاول "مريم" غادة عادل والدتها تهدئتها، وتنسيها هذا الكابوس وتكمل نومها دون خوف.

وشهدت الأحداث اعتذار "بدرية" نهى عابدين لـ"رقية" صابرين عما بدر منها وأنها السبب فى طلاق "مرتضى" محمد على رزق وزوجته "زينب"، سارة التونسى.

Advertisements

وفى أجواء رمضان فى فترة الثمانينات يذهب "جلال" خالد الصاوى لصديقه سناء شافع ليتسحر معه فى الحى الشعبى التى تسكن فيه "رقية" صابرين وحكى له عن حال شقيقه "هشام" إياد نصار الذى لا يعجبه.

وحينما علم "أشرف زكى" أن أمواله سرقت من "هشام" إياد نصار التى تصل إلى الملايين يأمر بقتله ويظن أنه الذى سرق هذه الأموال، كما يظهر "هشام" فى منزل رجل غريب بعد ما تم الاعتداء عليه ليجد أن هذا الرجل يعرف الشيخ يوسف، "دياب"، ويرى "هشام" الأخير وهو فى منزل هذا الرجل الغريب الذى راعاه بعد الحادث، ويؤكد له أن "الشيخ يوسف" دياب ليس شيخ ولكنه مهرب كبير فى بورسعيد.

وفى نهاية الحلقة اقتحم رجال أشرف زكى منزل "هشام" إياد نصار، وحاولوا خطف ابنته جميلة رنا رئيس"، لمساومته عليها وتتحايل عليهم والدتها "مريم" غادة عادل، بأن يتركوها، ولكنهم قالوا إنهم لن يتركوها حتى تخبرهم بمكان زوجها لتقسم لهم بأنها لا تعرف مكانه.

مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة ويعرض حصرياً علىcbc .