شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخلص محمود حميدة من كريم قاسم فى "لما كنا صغيرين"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حلقة أمس الأربعاء من مسلسل "لما كنا صغيرين" مقتل "وائل" كريم قاسم، ‏وهى ثانى شخصية تقتل فى الأحداث بعد "نهى" نسرين أمين، ويبدو أن ‏هناك شخصا واحدا يقف وراء كل تلك الجرائم، ويعد "سليم" محمود حميدة، ‏الأقرب بحسب مسار السيناريو، لكن مازال الكاتب أيمن سلامة يحمل فى ‏جعبته مفاجآت لم تكشف عنها الأحداث بعد.‏

وشهد الصراع القائم فى مسلسل "لما كنا صغيرين" تخطيط "ياسين" خالد ‏النبوى و"دنيا" ريهام حجاج على موافقة "وائل" كريم قاسم، على العمل مع ‏‏"سليم" محمود حميدة فى تجارة المخدرات، من أجل الإيقاع ‏به وتسليمه ‏للشرطة، ويبدأ "وائل" أول عملية استلام مخدرات بالاتفاق مع ‏الشرطة، لكن ‏‏"سليم" كان أذكى منهم، وكانت البضاعة عبارة عن عدسات كاميرات. ‏

ويفأجئ "سليم" محمود حميدة، "وائل" كريم قاسم بزيارته فى بيته بعد أن ‏حاول الإيقاع به فى صفقة مخدرات لكن سليم ورطه فى صفقة "عدسات"، ‏ويخاف "وائل" من "سليم" ويتوقع أن يتخلص منه فى أى وقت.‏

تذهب "دنيا" ريهام حجاج، لتناول العشاء مع "ياسين" خالد النبوى، وخلال ‏ذلك تتلقى رسالة على هاتفها من رقم "وائل" كريم قاسم جاء فيها أنه أقدم ‏على الانتحار خوفا من انتظار الموت، ويسرعان إلى شقته فيكتشفان مقتله ‏بالفعل، فهل انتحر أم تخلص منه "سليم" ؟.

وتختلف دوافع كل شخصية لقتل "نهى" بدءا من "سليم" محمود حميدة الذى ‏يتاجر فى المخدرات وبقتلها يمكنه أن يثبت براءة معاونته ‏‏"صافى" المتهمة ‏بالاتجار فى الكوكاكين، كما يطول الشك "حسن" نبيل عيسى المتهم فى ‏القضية بالفعل ودافعه لقتلها حملها منه دون ‏زواج، كما أن "يحيى" محمود ‏حجازى متهم بقتلها بأمر من محمود حميدة الذى يتحكم فيه بسبب إدمانه ‏الكوكاكين‎.‎

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واستكمالا لدائرة الشك، يدخل أخيها الشيخ حامد ذلك الرجل المتدين ودافعه ‏التخلص من عارها بعد حملها دون زواج، بالإضافة إلى ‏‏"رضا" محمد يحيى ‏الذى كان يحبها ويرغب فى الزواج منها وبمجرد معرفته بعلاقتها الآثمة مع ‏‏"حسن" تخلص منها‏‎.‎

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وفى الحلقة 8 من المسلسل دخل "ياسين" خالد النبوى فى دائرة الشك على ‏لسان "دنيا" ريهام حجاج وذلك لوجود تاريخ من الخلافات ‏بينه وبين أخيه ‏‏"حسن" نبيل عيسى، المتهم فى القضية بالفعل، ولرفضه تقديم بلاغ رسمى ‏فى "سليم" يتهمه بجريمة القتل‎ .‎

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أما فى الحلقة 9 من المسلسل راوغ أيمن سلامة مشاهدى المسلسل وأدخل ‏‏"دنيا" ريهام حجاج فى دائرة الشك، بعد حوار دار بينها ‏وبين خالد النبوى ‏قال الأخير إن "سليم" يخبئ شيئا خطيرا عن طليقها "يحيى" محمود ‏حجازى وإذا تكلم سيتسبب فى أذى الكثيرين، ‏وستظهر براءة "حسن" نبيل ‏عيسى، وهنا تبدو ملامح القلق على وجه "دنيا" وكأنها تحمل سرًا قد يكشف ‏الجانى، وبذلك يستمر ‏المؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد على فى مراوغة ‏المشاهد وجعله يشك فى كل الشخصيات‎.‎

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎