شكرا لقرائتكم خبر عن "خدت إيه".. جلسة "سلطنة" بين عبد الباسط حمودة وعمر كمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، مقطعا صغيرا من أغنيته الشهيرة "خدت إيه"، مع الفنان الشاب عمر كمال، حيث نشر عمر المقطع عبر حسابه على "فيس بوك".

عمر كمال طلب من عبد الباسط حمودة أن يغنى قائلا له "والنبى يابا عاوز حتة خدت إيه والنبى"، ليبدأ عبد الباسط فى غناء "خدت إيه"، بأدائه المعروف وبصوته المميز.

وكان عمر كمال قد نشر قبل عدة أيام فيديو يجمعه بالمؤدى الشعبى حمو بيكا، وهما يستعدان لطرح مهرجان جديد يجمعهما، فى وقفة عيد الفطر

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عبد الباسط حمودة وعمر كمال



عمر كمال وعبد الباسط حمودة

ورأى الكثيرون أن لحن المهرجان الجديد، يتشابه إلى حد كبير، مع لحن المطرب الكبير محمد فؤاد "قلبى اللى حبك"، وهو ما ظهر فى تعليقات المتابعين على "تيك توك"، وكان عمر كمال قدم مؤخرا، أغنية "البرنس"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: إنت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك يمين، اوعي تخش طريق بطال، ربك كبير شايلك خير".

"البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.