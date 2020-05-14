شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. آسر ياسين يتحول إلى "بروفيسور" لاكاسا دى بابيل على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية شبه النجم آسر ياسين نفسه بـ"البروفيسور" أو العقل المدبر، فى المسلسل الإسبانى، La Casa De Papel، الذى تدور أحداثه حول سرق البنك الوطنى الإسبانى عن طريق خطة متكاملة وضعها البروفيسور مع فريقه، لكن هذه المرة من خلال فيديو على تيك توك، حيث يرتدى آسر "باروكة" شعر، ليكون قريب الشبه بـ"البروفيسور"

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هذا ليست المرة الأولى التى يشبه فيها آسر ياسين مسلسل "بـ100 وش" بمسلسل "لاكاسا دى بابيل"، حيث سبق له أن نشر صورة تم تصميمها من أسرة "بـ100 وش"، مماثلة للعصابة الإسبانية عبر حسابه بموقع إنستجرام، وظهر فيها كونه "البروفيسور" العقل المدبر لعمليات السرقة والنصب، وبجانبه الممثلة "نيللي كريم" التي جسدت شخصية "طوكيو" في أحداث المسلسل، وكتب معلقاً: "لا كاسا دى بولاق".

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اسر ياسين على تيك توك



اسر ياسين

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.