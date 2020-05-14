شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 20.. دياب يعترف بخطأه فى معاملة زوجته بسبب السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العشرين من مسلسل "فرصة تانية" تغييرا كبيرا فى شخصية مدحت (دياب) بعد دخولة السحن، فبدأ يتذكر ابنته وزوجته مريم (هبة مجدى) ويكتشف أنه يفتقدهم، ويعترف لوالده عبد الفتاح (صبرى عبد المنعم) عندما زاره بأنه كان مخطئا فى معاملته لزوجته التى لم يحب غيرها، ويخبره المحامى أنهم عرضوا على أحد العاملين فى معرض السيارات 2 مليون للشهادة على نفسه.

تقرر مريم مباشرة عملها فى معرض السيارات التى تملكته من زوجها مدحت، ويقابلها عبد الفتاح هناك لإقناعها بمساعدة زوجها لكنها تخبره بأن مدحت لم يصبح زوجها وبمجرد خروجه من السجن سيطلقها وأنها لم تعد تحبه.

ومن ناحية أخرى تقابل رنا (ابنتهال الصريطى) زوجة سامح (ادوارد)، صافى (هبة عبد العنى) لمعرفة طبيعة علاقتها بزوجها، وتهددها بالابتعاد عنه وإلا ستورطها فى قضية كما تطلب منها ترك الشغل معه مع توفير فرصة عمل لها فى مكان أفضل، لكن ترفض صافى، ولكن رنا تتصل بسامح وتبلغه أنها مريضة ليذهب إلى المنزل ويجد أجواء عشاء رومانسى من زوجته وتطلب منه فرصة تانية ليشترط عليها الإنجاب وتوافق.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



فرصة تانية الحلقة 20



فرصة تانية الحلقة 20



فرصة تانية الحلقة 20