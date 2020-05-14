شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى: أتشرف بتجسيد شخصية الشهيد البطل رامى حسنين فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد صلاح حسنى، جمهوره ومتابعيه عبر موقع "إنستجرام"، بصورة من كواليس مسلسل "الاختيار" والذى يشارك فيه كضيف شرف، مجسدا أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، الشهيد رامى حسنين.



احمد صلاح حسنى

ونشر حسنى الصورة عبر حسابه، وهو بملابس الشخصية، وعلق عليها "العقيد البطل رامى حسنين والذى أتشرف بتجسيد شخصيته قريبا إن شاء الله فى مسلسل الاخنيار.. ربنا يرحمه ويرحم جميع شهداء الوطن".

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وكان المسلسل قد ظهر به العديد من ضيوف الشرف من بينهم آسر ياسين ومحمد إمام وكريم محمود عبد العزيز وعمرو سعد.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.