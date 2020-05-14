شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة رانيا محمود ياسين لشبيهى عمر الشريف ووالدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة غضب لكل من يشبه الفنانين الشباب الحاليين بنجوم الزمن الجميل، مؤكدة أنهم لابد أن يعتمدوا على نفسهم وليس على الشبه.

وكتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على فيس بوك، "عايزة اقول حاجة للممثلين أحمد حسنين فى "البرنس" بيقولوا شبه عمر الشريف وحسنى شتا بيقولوا شبه محمود ياسين طلع فى مسلسل ليالينا ونبى بطلوا تقولواعليهم كده متخليهمش يعتمدوا على كده سيبهم يكونوا نفسهم لأن حكاية الشبه دى بتجيب نتيجة عكسية على فكرة حتى مع أبناء الفنانين اللى هما مضطرين يبقو شبه آبائهم بحكم الجينات سبيهم يبقوا نفسهم".

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رانيا محمود ياسين

وتشارك رانيا محمود ياسين فى مسلسل "فلانتينو" من بطولة الزعيم عادل إخراج رامى إمام، تأليف أيمن بهجت قمر، وتجسد رانيا ضمن أحداث العمل شخصية جديدة، وهى مدرسة تعمل ضمن مجموعة مدارس "فالنتينو" التى يمتلكها "نور عبد المجيد فالنتينو"، الذى يجسده الزعيم عادل امام، وخلال أحداث المسلسل يتبين أن رانيا امرأة عاقر لم تنجب، وهى شخصية طيبة وتعامل طلابها فى المدرسة وزملاءها بكل حب ومشاعر.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل "فلانتينو" تعطيل عقد قران "رفاعة" نجل عادل إمام بالمسلسل، وذلك بسبب المأذون، حيث اكتشف الزعيم أنه نفس المأذون الذي قام بزواجه على داليا البحيري وعندما علم المأذون بأنه والد العريس وأن دلال عبد العزيز لا تعلم شيئا عن زيجة الزعيم من داليا البحيري أصر على إخباره، مما جعل حمدي المرغني يضع المنوم للمأذون للتخلص منه، وهو ما تسبب في إفساد عقد القران لتنشأ خناقة بين العريس وعروسته بسبب ما حدث.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.