تراند اليوم : كورونا يرفع شعبية "قيامة أرطغرل" في دول العالم

على الرغم من انتهاء حلقاته في مايو 2019، إلا أن المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل " يواصل ، تحقيق نسب مشاهدات عالية داخل تركيا وخارجها.

المسلسل الذي بدأ عرضه عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية "تي آر تي 1"، اختتم مسيرته الموسم الماضي بعد عرض الحلقة الـ 150.

وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه، فقد حظي المسلسل بمتابعة واسعة في 71 دولة حول العالم تم تصديره إليها، أبرزها الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُعرض المسلسل حاليًا لدى بلدان مختلفة، مدبلجًا إلى 25 لغة مختلفة، أبرزها العربية، والإنجليزية والأوردية.

ومع الإقبال العالمي الكبير على المنصات الرقمية مؤخرًا نتيجة الحجر المنزلي بسبب وباء كورونا، حظي "قيامة أرطغرل" بملايين المشاهدات والمتابعات الجديدة.

إذ قالت وكالة "الأناضول"، إن المسلسل حظي بمتابعة 21 مليون و200 ألف مشاهِد، خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة، عبر مختلف المنصات الرقمية حول العالم.

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ومع حلول شهر رمضان، بدأ التلفزيون الرسمي الباكستاني (PTV)، بعرض حلقات "قيامة أرطغرل"، يوميًا مدبلجًا إلى الأوردية، بناء على تعليمات من رئيس الوزراء عمران خان.

وحظي المسلسل التاريخي في باكستان، بمشاهدة 10 ملايين و969 ألفاً و115 شخصا خلال أسبوعين، سواء عبر شاشة "PTV" أو قناة " TRT Ertugrul by PTV " على موقع يوتيوب.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الـ13 الميلادي.

ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م.)

وتستمر سلسلة المسلسل التاريخي في الموسم الحالي مع مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يتناول حياة مؤسس الدولة العثمانية.