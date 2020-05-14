تراند اليوم : تسريب مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في "البرنس"



نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مسرب من مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان والفنان أحمد زاهر، والذي يحظى باهتمام كبير في مصر والخليج.

ويظهر في الفيديو محمد رمضان أثناء الانتقام من أشقائه بعدما قاموا بقتل زوجته وابنه، وسجنه بسبب الميراث، حيث يلقنهم "علقة موت" بعد خروجه من السجن.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.

مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وإدوارد وأحمد زاهر ومن قصة وإخراج محمد سامي.



