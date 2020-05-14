تراند اليوم : سطو على نادية الجندي داخل فندق في بيروت وسرقة 65 ألف دولار منها

تعرضت الفنانة المصرية الشهيرة نادية الجندي إلى عملية سطو وسرقة أثناء تواجدها داخل فندق في بيروت، حيث كانت في زيارة عمل فنية ضمن مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" الذي يعرض منذ بداية رمضان الجاري.
وتقدمت نادية الجندي ببلاغ إلى الأمن في لبنان، لكن لم يتم التوصل إلى الجاني حتى الآن.
وكشف موقع الفن اللبناني، أن الدعوى التي تقدمت بها الممثلة المصرية نادية الجندي، وإدعت فيها تعرضها للسرقة في أحد الفنادق المعروفة في بيروت، لم تغلق بعد، والتحقيقات مستمرة لمعرفة الفاعل، إذ إن الثورة التي حصلت في لبنان وبعدها إنتشار فيروس كورونا، وحالة الإنهيار الاقتصادي والشلل العام في البلد، هي عوامل ساهمت في عدم الوصول السريع الى الفاعل.
وقال الموقع، إن "الجندي" كانت وقتها في مهمة فنية في بيروت، وتحديداً لتصوير مشاهدها في مسلسل "سكر زيادة"، وتعرضت بالفعل لعملية سرقة داخل أحد الفنادق، وقد وصلت قيمة المسروقات الى ما يقارب الـ65 ألف دولار أميركي، وتقدّمت حينها الجندي بشكوى لدى فصيلة سن الفيل، وجرى تحويل الملف الى بعبدا، وقد إدعت حينها أن أحدهم سرق حقيبة يدها وفي داخلها مبلغ من المال ومجوهرات، وبعض الأوراق الثبوتية والخاصة.