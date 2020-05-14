بعد "هنغني كمان وكمان"..إليسا تكشف عن أحدث أغانيها في عيد الفطر

أعلن الملحن محمد رحيم عن تفاصيل أغنية إليسا الجديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وكشف رحيم عن الأغنية قائلاً:"قهوة الماضي في عيد الفطر أن شاء الله مع الملكة إليسا

كلمات الشاعر: سهام شعشاع، الحان محمدرحيم،توزيع كميل خوري

يذكر ان آخر إصدارات إليسا الغنائية كانت من خلال كليب أغنية "هنغني كمان وكمان" الذي طرح الشهر الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير ، وسجل أكثر من 5 مليون مشاهدة.