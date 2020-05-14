أعلن الملحن محمد رحيم عن تفاصيل أغنية إليسا الجديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"
وكشف رحيم عن الأغنية قائلاً:"قهوة الماضي في عيد الفطر أن شاء الله مع الملكة إليسا
كلمات الشاعر: سهام شعشاع، الحان محمدرحيم،توزيع كميل خوري
يذكر ان آخر إصدارات إليسا الغنائية كانت من خلال كليب أغنية "هنغني كمان وكمان" الذي طرح الشهر الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير ، وسجل أكثر من 5 مليون مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "هنغني كمان وكمان"..إليسا تكشف عن أحدث أغانيها في عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.