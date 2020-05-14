جيسي عبدو:"رغم الأزمة..أفتخر بوطني"

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية من أجل إعادة المغتربين اللبنانيين والمتواجدين في الخارج إلى بلدهم رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها العالم بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​.

وعبدو التي ما زالت متواجدة في أبو ظبي، حيث كانت تصوّر مسلسلها "بعد حين" هناك، كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"بعد شهرٍ على إنتهاء التصوير وتوقف الطيران عَلِق فريقنا من عدّة جنسيات عربية في ابو ظبي ، السفارات عجزت عن إجلاء رعاياها! فقط السفارتان اللبنانية والسعودية حركت طواقمها وتواصلت معنا. كل الشكر والإحترام للسفارة والقنصلية اللبنانية في ابو ظبي. رغم الأزمة أفتخر بوطني".

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