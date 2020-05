غموض بيونسيه ينهي تعاونها مع كاردي بي

ميرنا وليد - بيروت - لم يعلن عن السبب الحقيقي لإلغاء التعاون بين النجمتين العالميتين ​بيونسيه​ و​كاردي بي​ ، حيث كان من المقررأن يجمعهما مشروع غنائي ضخم منذ عدة سنوات والسبب الحقيقي وراء إلغاء هذا التعاون هو تسربه الى العلن عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل إطلاقه.

وكُشف عن تعاون بيونسيه و كاردي بي بـ "مشروع سري " لأول مرة عبر الإنترنت في شهر تشرين الأول 2017 عندما نشر مايكل أشبي ، المعروف أيضًا باسم " Ashby The Mix Engineer " ، صورة لشاشة جهاز الكمبيوتر الخاص به على" Instagram Story " وكشف عن ملف يسمى "Cardi B ft Beyonce demo" ، و قد اعتذر آشبي بعد ذلك عن ذلك، لكن كاردي نفت التعاون وأصرت على أنها لم تلتق أبدا بالمهندس الذي أنتج لها اغنية " Bodak Yellow ".

ومع ذلك ، فقد ادعى المنتج " J White Did It " الآن أن التعاون قد تم إلغاؤه بالفعل بعد أن سرّبته آشبي الى العلن وترغب بيونسيه في الحفاظ على السرية في تحضيرات أعمالها لتكون مفاجأة للجمهور.