ميرنا وليد - بيروت - لم يعلن عن السبب الحقيقي لإلغاء التعاون بين النجمتين العالميتين بيونسيه وكاردي بي ، حيث كان من المقررأن يجمعهما مشروع غنائي ضخم منذ عدة سنوات والسبب الحقيقي وراء إلغاء هذا التعاون هو تسربه الى العلن عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل إطلاقه.
وكُشف عن تعاون بيونسيه و كاردي بي بـ "مشروع سري " لأول مرة عبر الإنترنت في شهر تشرين الأول 2017 عندما نشر مايكل أشبي ، المعروف أيضًا باسم " Ashby The Mix Engineer " ، صورة لشاشة جهاز الكمبيوتر الخاص به على" Instagram Story " وكشف عن ملف يسمى "Cardi B ft Beyonce demo" ، و قد اعتذر آشبي بعد ذلك عن ذلك، لكن كاردي نفت التعاون وأصرت على أنها لم تلتق أبدا بالمهندس الذي أنتج لها اغنية " Bodak Yellow ".
ومع ذلك ، فقد ادعى المنتج " J White Did It " الآن أن التعاون قد تم إلغاؤه بالفعل بعد أن سرّبته آشبي الى العلن وترغب بيونسيه في الحفاظ على السرية في تحضيرات أعمالها لتكون مفاجأة للجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر غموض بيونسيه ينهي تعاونها مع كاردي بي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.