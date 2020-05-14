غادة عبد الرازق تشيد بإطلالة هيفا وهبي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ عن إعجابها الشديد بجمال إطلالة الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الأخيرة.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لوهبي من أحدث جلسة تصوير وعلّقت عليها بالقول:"إيه القمر ده".

ومن ناحية أخرى، كانت خضعت عبد الرازق للتحقيق من قبل نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الممثل المصري أشرف زكي في التهمة الموجهة إليها بإهانة الناقد الفني المصري طارق الشناوي، حيث انها أنكرت كل ما نسب إليها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الشناوي :"ياريت نستفيد من الدرس ده ولا أحد يشهر ضد أي إنسان في شرفه لأن ده يعتبر سلاح لا يغتفر ولا يجوز استخدامه ومن حق أي أحد أن يعارض ما أقوله ويعتبر نفسه أهم ممثل".

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