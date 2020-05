هل تلتقي بيلي ايليش محبيها في جولة عالمية؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ​بيلي ايليش​ عن تأجيل موعد حفلاتها المتبقية ضمن جولتها العالمية الغنائية "Where do we go"، بسبب انتشار فايروس ​كورونا​ حول العالم.

وكتبت بيلي ايليش لمحبيها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا وفريق عملي نعمل على وضع مواعيد جديدة للحفلات وأعدكم أنكم ستعرفونها قريبا.. ابقوا آمنين".

وكانت الجولة "Where do we go" انطلقت منذ التاسع من شهر آذار في ميامي وكانت ستختم في السابع من شهر أيلول المقبل في إندونيسيا.

وتعد هذه جولتها الثالثة التي حملت نفس اسم ألبومها الأخير في عام 2019.