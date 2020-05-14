بالصوت- هكذا تمّ تهديد أحمد زاهر بسبب إبنة محمد رمضان

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا صوتيا لشاب وفتاة يهددان فيه الممثل المصري ​أحمد زاهر​ بسبب دوره في مسلسل "البرنس".

وكان كشف زاهر عن هذه المكالمة التي تلقاها بعد مشهد تركه لإبنة أخيه في العمل الفنان المصري ​محمد رمضان​ في الشارع.

وقام الشاب والفتاة في المكالمة بإخبار زاهر عن وحشية الفعل الذي قام به في المسلسل، ويقرر الشاب استخدام قَسم شخصية "فتحي" في العمل ليقول لزاهر "وعرش ربنا ما هسيبك".

وبدوره أخذ زاهر كلامهما بطريقة المزح والضحك، وحاول أن يشرح لهما بأن هذه الأحداث تجري ضمن عمل فني وليست حقيقية، وحرص على التأكيد للفتاة أنه أحمد زاهر، وأن "فتحي" هو الذي ترك الطفلة وليس هو.

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