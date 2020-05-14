بالفيديو - محمد الشرنوبي يطرح "بلمتنا هتكمل فرحتنا"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​محمد الشرنوبي​، أغنية جديدة بعنوان "بلمتنا هتكمل فرحتنا"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحققت الأغنية، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من تحقيق مليونين مشاهدة عبر يوتيي ومواقع التواصل الإجتماعي في أقل من يوم من طرح الأغنية.

وتقوم فكرة الأغنية على استعادة ذكريات اللمة بين الأقارب والأصحاب في رمضان، نظرًا لصعوبة تحقيقها في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مع تمني عودة لمة العائلة، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء تفشي فيروس كورونا.

وتقول كلمات الأغنية: "فرحة رمضان من ينساها.. بنستناها.. من السنة للسنة.. تدخل قلبنا أجمل أحساس.. بركة رمضان دي علينا هلت ولا يوم قلت هنا مع بعضنا.. سفرة تلمنا مع أغلى الناس".

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