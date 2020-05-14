وفاة إعلامية مصرية إثر إصابتها بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 02:06 مساءً - توفيت ” رشا حلمي ” المذيعة بالتليفزيون المصري بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام ” ماسبيرو ” يوم الثلاثاء الماضي إثر إصابتها بفيروس كورونا . والتي قد أصيبت بالفيروس منذ أيام قليلة وتم نقلها إلى مستشفى الحميات إلى أن وافتها المنية أثناء علاجها . ونعى زوج رشا حلمي رحيلها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” في منشور له وقال : ” البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون .. زوجتي السيدة رشا حلمي في ذمه الله ” . وتابع : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعا لها ” . Advertisements كما نعت نقابة الإعلاميين في مصر وفاة المذيعة رشا حلمي في بيان لها جاء فيه : ” فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجا ومثالا واضحا للالتزام في العمل الإعلامي ” . وأضاف : ” اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعا لها .. رحم الله الزميلة رشا حلمي وألهمنا وذويها الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

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