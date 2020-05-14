شاهد.. حمدي الميرغني ينفعل على فيفي عبده!

كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 02:06 مساءً - فاجىء الفنان المصري حمدي الميرغني الفنانة فيفي عبده بردة فعل غير متوقعة بعد الكشف عن المقلب الذي تعرض له في احدث حلقات برنامج “خلي بالك من فيفي” المذاع على قنوات mbc.

وقد انفعل حمدي الميرغني خلال الحلقة بعد سلسلة المقالب التي تعرض لها من فيفي عبده وفريق عمل البرنامج ليزيد غضبه بعد الكشف عن المقلب لينفعل ويقول: “انت بتهزري يا فيفي ما هو مش هزاز ده والله العظيم”.

وتابع حمدي الميرغني: “لو في مقلب يبقى في سانس انا هدومي اتقطعت طب ليه” لترد عليه فيفي عبده “علشان انت كتكوت المسرح كنا بننتف ريشك”.

يذكر ان حمدي الميرغني قد وقع ايضا ضحية مقلب برنامج “رامز مجنون رسمي” لكن ردة فعله كانت مختلفة وكان اكثر هدوءا.