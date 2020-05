كلوي كارداشيان تنفعل على متابعيها: قصصكم عني حقيرة وكاذبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تخجل عائلة كارداشيان أبدًا من بث أفكارها حول أي شيء يخطر ببالها، إلا أنه يبدو أن التصريحات الأخيرة لنجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان فتحت عليها النيران.

انتقلت كلوي إلى موقع التدوين العالمي "تويتر" لتنتقد الشائعات التي أشارت إلى انتظارها لطفل ثانٍ من صديقها السابق تريستان طومسون والضجة التي صاحبت تصريحها المثير للجدل بأنها يمكن أن تستعير بعض الحيوانات المنوية منه لإنجاب طفل آخر.

وكتبت كلوي: "أنا لا أتصفح المنصات الاجتماعية كثيرًا هذه الأيام وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني أبقى بعيدًا، ولكن الأشياء المرضية والمؤلمة التي يقولها الناس، تُشعرني بالاشمئزاز، ويقسم الناس أنهم يعرفون كل شيء عني؛ بما في ذلك الرحم.. هؤلاء مرضى".

وأضافت: "الأشياء السيئة التي يقولها الأشخاص عني هي شائعات، لقد رأيت الكثير من القصص المؤذية والحقيرة والتغريدات الكاذبة، وإذا كانت صحيحة، فإنها حياتي، وليس حياتك".

كانت كلوي وحبيبها السابق ووالد ابنتها، تريستان طومسون قد أثارا الشائعات الشهر الماضي بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل Keeping Up with the Kardashians.

Advertisements

وتحدثت كلوي وصديقها عن إمكانية إنجاب شقيق لابنتها "ترو" التي تبلغ من العمر عامين، وأثناء قيامها بضبط ألعاب "ترو" القديمة في منزل طومسون، اقترح لاعب كرة السلة عدم التخلص من الألعاب، قائلا: "ماذا يحدث إذا كان لدينا طفلة أخرى؟.. هل علينا أن نشتري ألعابًا مرة أخرى؟".

ووجهت إليه كلوي سؤالاً على الفور: "من الذي سينجب فتاة أخرى منك؟"، ليجيب: "اسمعي، أنا أقول فقط، ترو تحتاج إلى شقيق أو شقيقة".

ودفع ذلك لأن تقول كارداشيان له أنها من الممكن أن تلجأ للتلقيح للإنجاب مرة أخرى، مضيفة: "قد أحتاج إلى استعارة بعض الحيوانات المنوية أو الحصول على بعضها منك.. سنكتشف ذلك لاحقًا".

وأخبرت كلوي شقيقتها كيندال جينر وكورتني كارداشيان في حلقة أبريل أن صديقها يجب أن يوقع على الأوراق القانونية بأنه سيكون مجرد متبرع بالحيوانات المنوية، لكنها لا تعرف أبدًا، ماذا سيحدث بعد ذلك إذا تزوجت من شخص آخر.

وشهد الجمهور على علاقة كلوي وتريستان على مر السنين، منذ بداية علاقتهما إلى إنجاب طفلتهما، فضلًا عن فضائح خيانته له، حتى آخر موقف في فبراير 2019، بعد أن انفصلت كلوي وتريستان وسط شائعات تتعلق بعلاقته بعارضة الأزياء جوردن وودز.