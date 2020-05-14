شبيه عمر الشريف يظهر في "100 وش" و "البرنس".. والجمهور منبهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شبه الجمهور الممثل أحمد حسنين الذي ظهر مؤخرا في حلقات مسلسلي "100 وش" و"البرنس" بالنجم الراحل عمر الشريف.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حسنين إلى جانب صورة عمر الشريف، مؤكدين أن الشبه بينهما واضح للغاية؛ إذ إن ملامحهما متطابقة تقريبا.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشبه بين الممثل الشاب وعمر الشريف واضح جدا، فالملامح متشابهة إلى حد كبير، كما أن طول حسنين وجسده قريبان أيضا من هيئة الممثل الراحل.

بينما نشر آخرون صورا متعددة لحسنين منها بالأبيض والأسود وأخرى ملونة لإثبات مدى الشبه بينه وبين الشريف.

وأحمد حسنين هو ممثل مصري شاب، شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية منها حكايات بنات، 100 وش، البرنس، لا تطفىء الشمس وغيرها.

Advertisements

ويبدو أن مشوار الفنان المصري أحمد الحسنين ما زال في بدايته؛ إذ إن أدواره ثانوية في معظم الأعمال، لكن الجمهور أكد أنّ الشبه بينه وبين الراحل عمر الشريف قد يفتح باب النجاح أمامه، وقد يتيح له فرصة الحصول على دور البطولة في أحد الأعمال المهمة.

واقترح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يقدم حسنين دور الفنان الراحل عمر الشريف بعمل عن حياته؛ إذ إن الشريف كان وما زال من أهم الممثلين في السينما المصرية والعالمية أيضا.

ومن المعروف أن الراحل عمر الشريف قد تمتع بوسامة لم يختلف عليها اثنان، كما إنه كان موهوبا بالتمثيل منذ بدايته.

يذكر أن عمر الشرف، من أصل لبناني ويدعى ميشيل ديمتري شلهوب، وهو من مواليد عام 1932، وبسبب تمثيله الاحترافي استطاع الوصول للعالمية بعدد من الأعمال أبرزها لورانس العرب، والدكتور جيفاغو.

وترشح الشريف لجائزة أوسكار، وحصل على 3 جوائز غولدن غلوب، كما استطاع أن يترك بصمة في السينما المصرية بعدد كبير من الأعمال أبرزها "صراع في الوادي" و"الموعد" و "الوادي الأخير" وغيرها.

وتزوج الشريف من النجمة المصرية فاتن حمامة عام 1954 بعد قصة حب ضجت فيها الصحافة المصرية، حيث قيل إنه اضطر لتغيير ديانته المسيحية ودخول الإسلام لأجلها. ولعمر الشرف من حمامة ابن واحد يدعى طارق.

وتوفي الفنان عمر الشريف عام 2015 بجلطة قلبية بعد إصابته بمرض الزهايمر.