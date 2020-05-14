أحمد زعيم يطرح ثاني دعاء ديني له في رمضان

طرح المطرب أحمد زعيم ثاني دعاء ديني له خلال شهر رمضان الحالي، بعنوان "بصلي وبدعي"، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، من كلمات هاني صارو، وألحانه، وتوزيع الموسيقى عادل عايش. وكان المطرب أحمد زعيم طرح مؤخراً أغنية دينية بعنوان "ع الخير قدرني"، من كلمات الشاعر محمد عاطف، وتوزيع توما، ويقول الدعاء: يا رب على الخير قدّرنى.. في الدنيا والآخره أُسترنى.. وارزقني عفوك يا رحمن.. أكرمنى سهلّ لي أموري.. وابعدني عن شر غروري.. نوّر طريقى ف كل مكان".



وطرح مؤخرا أيضا المطرب أحمد زعيم أغنيته المصورة الجديدة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "بص في المرايا"، وهو من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ومكساج توما، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب.



وتعد أغنية "بص في المرايا" هي الثالثة التي قدمها أحمد زعيم على طريقة الفيديو كليب بعد أن قدم من قبل "البرود" كلمات أيمن بهجت قمر ألحان خالد عز توزيع توما، و"اهو اهو" كلمات أيمن بهجت فمر وألحان عمرو مصطفي توزيع توما والأغنيتين من إخراج كريم نجيب.

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